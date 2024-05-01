На Рязанском НПЗ снова пожар, спровоцированный атакой украинских беспилотников. Телеграм-канал Mash отмечает, что жители областного центра слышали характерный звук моторов БПЛА и взрывы, после чего начался пожар.

Официальной информации о причинах возгорания на нефтеперерабатывающем заводе пока нет, однако губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал в своем Telegram-канале об атаке БПЛА. Также он рассказал, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

Mash пишет, что атака беспилотников началась около трех часов ночи.

Напомним, это уже второй налет украинских дронов на Рязанский НПЗ в последние два месяца. Киев атакует нефтеперерабатывающие заводы России в разных регионах, игнорируя призывы Соединенных Штатов этого не делать.