Российский военный в боях на Херсонском направлении попал под удар вражеского миномета и получил тяжелейшее ранение головы. Ему требовалась экстренная операция, однако из-за беспрерывных обстрелов со стороны ВСУ эвакуировать бойца не представлялось возможным.

Телеграм-канал Mash рассказал, что единственным выходом для военнослужащего было затаиться в укрытии и ждать, что он и сделал.

Медики сумели добраться до бойца только на третий день. Однако каким-то чудом он все еще был в сознании. Военнослужащему сделали операцию военные хирурги, а дальнейшее лечение проходило уже в госпитале.

В настоящий момент жизни бойца ничего не угрожает, однако ему потребуется пройти длительный и сложный курс реабилитации, чтобы вернуться к нормальной жизни.