Киев намерен усилить фланги своей группировки в Часовом Яре. Для этой цели в Константиновку прибыли резервные подразделения, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР рассказал, что пока не удалось выяснить, какие именно подразделения прибыли к Часову Яру, работа над этим ведется.

Ранее резервы ВСУ, которые двигались к Нью-Йорку (Новгородскому), были уничтожены авиабомбами РБК-500.

Потеря Часова Яра неизбежна, заявил ранее замглавы ГУР Вадим Скибицкий. По его словам, у ВСУ нет сил удерживать этот город в течение длительного времени. После Часова Яра ВС РФ могут начать продвижение к Константиновке и Дружковке, а также к Славянску и Краматорску.