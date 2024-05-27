Актриса Марина Ильюхина, сыгравшая роль маленькой Маши в сериале «Воронины» остро отреагировала на заявление коллеги по сериалу Екатерины Волковой. В продолжение известного ситкома, получившего название «Костя-Вера», на роль Маши вместо Ильюхиной утвердили 22-летнюю актрису Карину Орлову. Именно она теперь будет играть роль дочери главных героев.

Мария Ильюхина очень обиделась, что роль, которая ранее принадлежала ей, будет исполнять другая актриса. Однако актриса, играющая Веру Воронину, написала в соцсетях, что актерский состав утверждаются авторами проекта, поэтому повлиять на это решение никак нельзя. Актриса отметила, что ей тоже обидно из-за таких перестановок, так как зрители и коллеги полюбили образ Маши в исполнении Ильюхиной. Но на роль уже утверждена другая актриса.

«Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки», – прокомментировала Ильюхина слова Волковой.

Актриса также заявила, что никто из бывших коллег по ситкому не поддержал ее, а продюсеров назвала предателями.