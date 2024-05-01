Народная артистка России, актриса Мария Аронова во время интервью с Юлией Меньшовой высказала свое мнение по поводу фильма «Лед-3». Она прокомментировала критические отзывы в адрес картины.

По словам актрисы, у третьей части знаменитой франшизы действительно есть масса недостатков. Чаще всего, фильм критикуют из-за его сценария. Аронова призналась, что сама едва не отказалась от участия в съемках фильма.

«Я не то что сомневалась, я официально отказалась – сказала, что не буду сниматься, потому что с моей точки зрения, это безумие», – заявила актриса.

Артистка подчеркнула, что третья часть фильма практически ничем не отличалась от первой. По мнению Ароновой, в принципе, это был «Лед-1», только имена героев изменили.

Однако Аронова рассказала, что на ее решение повлиял режиссер Федор Бондарчук. Именно он и актер Александр Петров уговорили ее согласиться сыграть роль в фильме.