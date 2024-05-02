Звезда «Comedy Woman» Марина Федункив в последнее время стала редко появляться на публике. Однако на днях актриса удивила своих поклонников сильно изменившейся внешностью. Знаменитость опубликовала видеозапись, на которой она совершенно не похожа на себя прежнюю.

На кадрах видно, что артистка заметно сбросила вес. Кроме того, некоторые фанаты уверена, что Марина сделала пластическую операцию.

«А что случилось с Федункив? Выглядит это крипово», «Не узнать», «Капитальный тюнинг», – написали пользователи под видео артистки.

Марина Федункив в 2021 году вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который на 13 лет моложе актрисы. Он родом из Италии, но живет и работает в России. По словам знаменитости, ее ничуть не смущает их разница в возрасте. Дело в том, что Марина очень энергичный человек, поэтому ей комфортно с молодым супругом.