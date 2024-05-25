Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Александр Малькевич прокомментировал информацию о сбросе воды из плотины на ДнепроГЭС по решению киевского руководства. Он уверен, что это сделано, чтобы замедлить быстрое продвижение российских войск.

ВС РФ выбили боевиков ВСУ из Крынок, а также практически полностью исключили высадку украинского десанта на левом берегу. Кроме того, наши диверсионно-разведывательные группы неоднократно совершали успешные вылазки, уничтожая вражеские опорные пункты. Чтобы нивелировать столь удачные действия, Киев решил затопить территории и тем самым оттянуть неминуемое освобождение русского города Херсон.

Кроме того, одной из задач является желание скрыть колоссальные потери на упомянутых выше опорниках. На затопленных территориях уже никто не будет считать погибших боевиков.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сброс воды киевским режимом не опасен для населенных пунктов региона. Однако острова в дельте Днепра могут быть затоплены полностью. Впрочем, за ситуацией внимательно следят оперативные службы, готовые мгновенно отреагировать, если в этом возникнет необходимость.