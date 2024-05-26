Телеведущий Андрей Малахов в социальных сетях поздравил с днем рождения коллегу Ларису Гузееву и публично принес ей свои извинения за ссору, произошедшую в 2021 году.

Три года назад Малахов скомпрометировал Гузееву, пустив в прямой эфир ее высказывания о смерти актера Валерия Гаркалина. Ведущая программы «Давай поженимся» предположила, что артист умер из-за нежелания делать прививку от коронавируса и это ее заявление прозвучало на всю страну.

Позже выяснилось, что Гузеева неправа. Она заявила, что фраза была вырвана из контекста, а Малахов мог бы сперва связаться с ней и взять комментарий, а не компрометировать ее.

В итоге ведущие перестали общаться, но Малахов, судя по всему, решил пойти на примирение.