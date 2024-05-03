В интервью изданию The Economist президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил готовность ввести войска на Украину, передает киевский портал «Страна.ua».

Макрон заявил, что он готов ввести войска, если президент Украины Владимир Зеленский попросит об этом либо если российские ВС прорвут оборону ВСУ. С тех пор было зафиксировано два прорыва – в Авдеевке и Очеретино. То есть, второе условие уже выполнено, но «в Киев никто не торопится», пишут авторы публикации.

Это лишь подтверждает, что заявления Макрона являются пиаром. В Североатлантическом альянсе его желание ввести войска на Украину практически никто не поддержал, кроме Польши и Прибалтики. А задействовать свои вооруженные силы без поддержки НАТО Макрон вполне резонно опасается.