Бывший министр внутренних дел и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал критической для ВСУ ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что главная проблема кроется в нехватке личного состава.

По его словам, на самых горячих участках фронта, на которых наступает российская армия, ВСУ укомплектованы на 40 процентов. В то время как в спокойных тыловых регионах этот показатель составляет около 70%.

Луценко призвал президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Умерова срочно объявить реальные потери ВСУ в качестве шоковой терапии для украинского общества. Это, по его мнению, должно отрезвляюще подействовать на украинцев, которые после такого шока осознают необходимость вступать в ряды Вооруженных сил.