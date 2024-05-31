30 мая стало известно о кончине звезды сериала «Моя прекрасная няня» российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость долгое время боролась со страшной болезнью – опухолью головного мозга. Последний ее выход в свет состоялся еще в 2019 году. С тех пор актрису видели лишь родные и близкие люди, заботившиеся о ней до конца ее дней.

В дань памяти о прекрасной актрисе стоит вспомнить ее самые яркие роли. Помимо няни Вики, которая стала визитной карточкой актрисы, она снялась во многих проектах. Среди них стоит выделить самые яркие роли.

Одной из самых первых ролей Анастасии Заворотнюк стало воплощение на экране главной героини произведения Владимира Набокова «Машенька». Одноименный фильм был снят в 1991 году. Актрисе было всего 20 лет.

Совершенно непривычный для зрителя образ сыграла Заворотнюк в российском боевике «Код апокалипсиса». По сюжету Анастасия сыграла роль женщины-спецагента, противостоящей террористу, укравшему ядерные боеголовки. Фильм вышел в прокат в 2007 году.

Основной актерский состав ситкома «Моя прекрасная няня» сыграл в комедии Алексея Зернова «Шекспиру и не снилось». Заворотнюк исполнила роль искусной мошенницы Лизон. А ее возлюбленного Мавродия сыграл Сергей Жигунов.