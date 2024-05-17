Внучка знаменитого советского актера, Народного артиста СССР Олега Янковского, дочь режиссера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры, Елизавета Янковского решила выйти замуж. 29-летняя актриса, несмотря на свою громкую фамилию, прошла нелегкий путь к получению первых ролей. Сейчас она активно снимается в кино, как и ее старший брат Иван Янковский.

Лиза Янковская помимо актерской карьеры решила построить и семейную жизнь. Во время съемок фильма «Фрау» 29-летняя актриса снималась с 39-летним Видимом Королевым. Актер был ее партнером на съемочной площадке. В картине «Фрау» Лиза и Вадик играли влюбленных, и это привело к настоящим чувствам в реальной жизни. И вот стало известно, что артисты решили пожениться.

Известно, что актеры были знакомы еще до совместного проекта. Судя по снимкам в соцсетях, Лиза была знакома с Вадимом еще в 2022 году. О предстоящей свадьбе Лиза пока не намекала, но эту информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Героиня Татлера».