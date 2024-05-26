ВС РФ в ходе наступления вклиниваются в оборонительные порядки ВСУ, что дает им возможность окружать большие участки линии фронта. Об этом изданию Lidovky рассказал чешский наемник украинской армии с позывным «Павел».

Такие действия позволяют ВС России образовывать «выступы», с каждого из которых затем можно достаточно свободно продвигаться в любом направлении. И замыкать кольцо, оставляя в окружении крупные подразделения противника.

«Павел» заявил, что ситуация для ВСУ сейчас крайне тяжелая, они не способны переломить ход боевых действий. И западное вооружение уже не поможет исправить ситуацию.

Ранее стало известно, что попытки перейти в контрнаступление под населенными пунктами Липцы, Волчанск, Глубокое и Тихое завершились плачевно для ВСУ. Они потеряли личный состав и технику пяти бригад регулярной армии и четырех бригад территориальной обороны.