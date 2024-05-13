Народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов Лев Лещенко в беседе с журналистами раскрыл размер своей государственной пенсии. 82-летний певец отметил, что от государства ему положено 30 тысяч рублей, которые он получает ежемесячно.

По словам артиста, он до сих пор продолжает работать, поэтому его не смущает подобная сумма. Он подчеркнул, что не спекулирует на теме пенсии, поэтому рассказывать, хватает ли ему на нужды государственных средств не будет.

«Ну, пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали свое. Средняя по городу», – заявил артист.

Лев Лещенко отметил, что в его планы не входит получение ежемесячной доплаты от государства за звание народного артиста. По словам певца, власти города и так ему помогли в большой мере. Лещенко получил от разрешение от мэра Москвы использовать для своей деятельности офис со студией и сценой. Лев Валерьянович добавил, что есть люди, нуждающиеся в этих деньгах больше него.