Известная телеведущая Лера Кудрявцева решила отдохнуть в солнечной Турции. Знаменитость улетела в отпуск на четыре дня вместе со своей дочерью. Подробностями Лера поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

Как рассказала Кудрявцева, она решила устроить себе пусть кратковременный, но отдых. Однако ведущая добавила, что у нее сложилось впечатление, будто бы она и не покидала Москву. По ее словам, в месте ее отдыха сейчас проходит выступление российской группы «Иванушки». Также ее соседом является Роман Павлюченко вместе со своей семьей. Кроме того, Лера призналась, что в скором времени к ней должен присоединиться Митя Фомин.

«Машка сопит в ухо. Я лежу и слушаю, как поют «Иванушки» за окном… Я уехала из Москвы или нет, не пойму»,- сообщила Кудрявцева.

Ранее Лера Кудрявцева опубликовала портрет своей дочери Маши с короной на голове. Многие комментаторы посчитали, что знаменитость выставила отретушированное фото девочки и начали критиковать ведущую за использование фотошопа.