Майские каникулы известная российская ведущая провела за рубежом. Она направилась на отдых в Италию вместе со своей 5-летней дочерью Машей и подругой. Ведущая поделилась в соцсетях со своими подписчиками, что во время отпуска наслаждалась итальянской кухней.

В итоге Кудрявцева призналась, что набрала три лишних килограмма. Она написала, что может дать «рекомендации», как за три дня прибавить себе три лишних килограмма. Для этого нужно есть круассаны с чаем, аппетитные булочки, мороженное. Это приведет к тому, что «пятая точка станет трамваем». Кроме того, Кудрявцева в шуточной форме пожелала удачи людям с лишним весам, а стройным – гореть в аду.

«Всем жирным Доброй ночи и сладких снов. Худые — горите в аду», – написала телеведущая.

Лера Кудрявцева неоднократно отмечала, что старается тщательно следить за своей фигурой и внешностью, вед она медийный человек. 52-летняя ведущая выглядит намного моложе своего возраста, и старается всеми способами продлить свою молодость.