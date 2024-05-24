Американская популярная певица Леди Гага не прекращает удивлять и шокировать публику своими выходами. 38-летняя артистка появилась на премьере фильма «Gaga: Chromatica Ball» в Лос-Анджелесе в необычном образе. Певица кардинально сменила цвет волос. Предпочитающая быть блондинкой, Леди Гага решила перекраситься в брюнетку. Однако поклонники предполагают, что может быть артистка надела парик.

Знаменитость появилась на красной дорожке в обуви на высоченной платформе. А в качестве наряда выбрала асимметричное бело платье, декорированное необычными элементами. Но самой яркой деталью ее образа был аксессуар из пластика, напоминающий деталь от футуристического костюма робота или что-то в этом роде.

Певица постоянно шокирует публику своими нарядами. Однако ранее ее внешний вид напугал фанатов. Папарацци удалось сфотографировать Леди Гагу в компании ее бой-френда, предпринимателя Майкла Полански. Пара направлялась в известный итальянский ресторан, чтобы отпраздновать день рождение артистки.