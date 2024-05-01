Вооруженные силы Российской Федерации получили значительное преимущество в украинском конфликте, когда начали массово применять на фронте планирующие авиабомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом в своем материале сообщает французское издание Le Monde.

Автор статьи отмечает, что корректируемые авиабомбы сыграли решающую роль в обеспечении преимущества ВС РФ над украинской армией на поле боя, поскольку они способны «сеять ужас в окопах солдат ВСУ». С помощью мощных авиабомб российские войска могут уничтожить практически любую хорошо укрепленную позицию украинской армии на фронте.

«Многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы», – пишет французский журналист.

Сообщается, что модернизация мощных советских авиабомб в высокоточные боеприпасы позволила российским самолетам поражать украинские позиции на линии боевого соприкосновения, не входя в зону действия ПВО украинской армии.