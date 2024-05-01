Изображение взято из открытых источников и используется для иллюстрации.

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Российской Федерации получили значительное преимущество в украинском конфликте, когда начали массово применять на фронте планирующие авиабомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом в своем материале сообщает французское издание Le Monde.

Автор статьи отмечает, что корректируемые авиабомбы сыграли решающую роль в обеспечении преимущества ВС РФ над украинской армией на поле боя, поскольку они способны «сеять ужас в окопах солдат ВСУ». С помощью мощных авиабомб российские войска могут уничтожить практически любую хорошо укрепленную позицию украинской армии на фронте.

«Многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы», – пишет французский журналист.

Сообщается, что модернизация мощных советских авиабомб в высокоточные боеприпасы позволила российским самолетам поражать украинские позиции на линии боевого соприкосновения, не входя в зону действия ПВО украинской армии.