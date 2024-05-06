Популярный российский певец Сергей Лазарев опубликовал снимок своей 19-летней племянницы. Артист редко выкладывает кадры со своей племянницей Алиной, которой заменил отца.

В 2015 году его старший брат Павел скончался после получения травмы головы во время ДТП. После смерти брата Сергей стал опекать Алину, взяв все заботы, связанные с ее жизнью. Девочке было всего 10 лет, когда не стало ее папы.

Девушка пробует свои силы в модельном бизнесе. Также она учится на 3-м курсе Института театрального искусства имени Д. И. Кобзона. Племянница Лазарева решила покорять шоу-бизнес собственными силами. Она отказывается использовать связи своего звездного дяди и даже всячески скрывает, что он известный артист. Но недавно Лазарев опубликовал кадры, сделанные во время фотосессии Алины. Певец отметил, что его племянница очень резко повзрослела.