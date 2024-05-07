Российская актриса театра и кино, известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась на своей страничке в социальной сети коротким видеороликом, снятым перед вылетом из аэропорта Москвы. Заслуженную артистку Российской Федерации пришли проводить дочь Ольга, муж Игорь Бухаров и собачка Жужа.

Артистка призналась, что собирается в очередную рабочую поездку. При этом 64-летняя Лариса Гузеева решила показать своим поклонникам свою 23-летнюю наследницу и супруга, известного ресторатора. На опубликованных кадрах Гузеева показывает ресторан аэропорта и говорит: «Аэропорт. Улетаю».

Когда артистка навела объектив на свою дочь, то девушка застеснялась, сославшись, что плохо выглядит сегодня. Однако Лариса Гузеева не согласилась со своей наследницей, заявив: «Мне б так хорошо выглядеть, как тебе «плохо». Ольга Бухарова пришла провожать маму в аэропорт в элегантном повседневном аутфите. Девушка надела белый свитер и черные брюки.