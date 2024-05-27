Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ) написал о необходимости восстановления отношений между Россией и Западом и прекращения эскалации конфликта на Украине. Его слова процитировало РИА Новости.

«Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией», – заявил Куртен.

Кроме того, британский политик подчеркнул, что страны НАТО а также Британия должны прекратить поставлять Киеву вооружение. По его словам, военная помощь режиму Зеленского негативно отражается на социальной сфере Великобритании. К тому же, отправка оружия Киеву оставляет границы Соединенного Королевства практически без защиты, считает Куртен.

В мае китайское информационное агентство Синьхуа, ссылаясь на письменный ответ президента РФ Владимира Путина, сообщило, что Россия не отказывалась и не отказывается от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.