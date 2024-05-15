Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что вынужден «биться головой о стену», пытаясь где-то раздобыть дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot для ВСУ.

По его словам, он, как дипломат, должен «разбирать стену по кирпичикам», однако украинская дипломатия так не работает, вынуждая его таранить ее головой.

«Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», – заявил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дополнительные средства ПВО. В ходе встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном он призвал передать Украине два комплекса Patriot, чтобы защитить Харьков и весь харьковский регион.