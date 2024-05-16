Телеведущая и блогер Ксения Собчак на снимках с мероприятиях «Рив Гош» предстала перед поклонниками в образе дивы из 60-х годов.

Она поразила подписчиков фотографиями в черном макси-платье с глубоким декольте. Оригинальный образ был дополнен золотым браслетом, серьгами De Grisogono и компактной сумочкой.

В комментариях поклонники сравнили Собчак с Мэрилин Монро, которая часто использовала именно такие платья, а также высказали восхищение образом 42-летней ведущей. Они назвали ее «шикарной Ксенией» и отметили, что она выглядит великолепно.

Ранее блогер Божена Рынска, которую называют «заклятой подругой» Собчак, рассказала об участии телеведущий в закрытой вечеринке Михаила Прохорова в турецком Куршевеле. При этом Ксения не захотела раскрывать подробности этого мероприятия, поэтому ничего не сообщила о нем.