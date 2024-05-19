Российская телеведущая Ксения Собчак, известная своими скандальными высказываниями, сообщила, что прибыла на Каннский кинофестиваль. Журналистка намерена посетить премьеру фильма российского кинорежиссера.

Ксения отметила, что ей, мягко говоря, сложно дался перелет. Однако впечатления от мероприятия сгладили весь негатив от поездки.

«Ну что же, вот я и долетела до Канн. Два года пропуска, и я снова здесь. Встретила много знакомых и любимых людей […] вечер получился фантастическим даже после адового перелета», – написала Собчак.

На Каннском фестивале также засветилась звезда реалити-шоу «ДОМ-2» Виктория Романец. Знаменитость уже второй год подряд посещает знаменитый кинофестиваль. Виктория сообщила своим подписчикам, что решила совместить приятное с полезным и посетила дантиста.

Знаменитая модель и блогер Виктория Боня также планировала побывать в Каннах, однако у нее возникли некоторые проблемы, поэтому она была вынуждена отказаться от выхода на красную дорожку.