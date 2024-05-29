Руководство ВСУ решило сформировать ударные части из офицеров Генштаба, имеющих доступ к секретным данным, для отправки на передовую. Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

«Шестьдесят процентов Генерального штаба послать в окопы – это очередной популизм. Это уже ни в какие рамки не лезет», – заявил экс-генерал ВСУ.

По его словам, опасность данного шага заключается в том, что офицеры Генштаба могут попасть в плен. Поскольку они обладают доступом к государственной тайне и секретным данным бойцы Вооруженных сил Российской Федерации будут стремится взять их в плен.

Кривонос подчеркнул, что попадание в плен любого офицера Генштаба ВСУ приведет к получению доступа командования российской армии к крайне чувствительной с точки зрения государственной безопасности информации. Поэтому отставной генерал ВСУ предложил отправить на фронт чиновников министерства обороны Украины вместо офицеров Генштаба.