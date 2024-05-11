ВСУ нужно срочно налаживать грамотную логистику, так как иначе с обороной Харькова возникнут серьезные проблемы. Об этом заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

Он отметил, что Харьков является стратегически важным городом для Киева, поэтому к его обороне нужно готовиться максимально тщательно. Российские ВС не станут его штурмовать, так как им значительно выгоднее осаждать столь крупный населенный пункт.

Именно поэтому без хорошо налаженной логистики Киев просто не сможет снабжать гарнизон ВСУ в Харькове, что приведет к освобождению города российскими военными.

Согласно сообщениям Минобороны, ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Кроме того, они перекрыли главный путь снабжения ВСУ в Волчанске, подорвав дамбу через Северский Донец.