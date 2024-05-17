Продюсеры концертов, из эфира которых вырезали выступления Наташи Королевой, решили, что без нее программы будут смотреться лучше или, как минимум, не хуже. При этом никаких претензий к самой певице у них нет, считает музыкальный критик Илья Легостаев.

Так он прокомментировал «отмену» Наташи Королевой на ТВ. На самом деле, она продолжает участвовать в жюри одного из популярных шоу, поэтому вряд ли речь идет о «бойкоте».

По словам Легостаева, у телеканалов существуют свои правила и собственная логика, постичь которую иногда довольно сложно. Особенно в тех случаях, когда дело касается трансляции сборных концертов. Продюсеры сами оценивают выступления исполнителей и принимают решения, нужно ли ставить в эфир того или иного артиста.

Также вполне вероятно, что на телеканалах разглядели возможные проблемы, связанные с выступлением Королевой и застраховались от них, вырезав ее из эфира.