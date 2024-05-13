Телеканалы и продюсеры, принявшие решение вырезать Наташу Королеву из эфиров, не имеют ничего против певицы. Они действовали по своей логике, которую часто не способны постичь простые обыватели, заявил критик Илья Легостаев.

Он отметил, что телевизионная индустрия работает во имя рейтингов и имеет собственные законы и правила. Поэтому дело совсем не в Наташе Королевой, которая не попала в эфир.

«Иногда совершенно непонятно, чем оно (телевидение) руководствуется, принимая те или иные решения. Видимо, у них были опасения, соображения или, может быть, программные мнения на счет того, как должны выглядеть эти концерты. Они поступили так, как поступили», — цитирует музыкального критика портал News.ru.

Легостаев также отметил, что в процесс производства крупного магистрального проекта продюсеры далеко не всегда учитывают мнения отдельных групп или исполнителей.