Телеведущую и певицу Ольгу Бузову можно сравнить разве что с Пэрис Хилтон, так как ни одна другая западная знаменитость, которая «даже не умеет петь» на ум не приходит, рассказал News.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

Он пояснил, что Хилтон также имеет в своем активе несколько композиций, которые мелькали в чартах, но быстро оттуда исчезали. У Бузовой только один хит – это «Мало половин», но гордиться ей нечем, так как песня была популярна только в России.

Хилтон так же, как и Ольга, пробовала себя в самых разных сферах. Она не только пела, но и снималась в кино, вела шоу, писала книгу. Но у нее самокритика развита лучше, чем у Бузовой, поэтому Пэрис не захотела дальше издеваться ни над собой, ни над поклонниками.