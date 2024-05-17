После успеха фильма «Чучело», в котором засветилась Кристина Орбакайте, она рассчитывала продолжать актерскую карьеру. Однако внезапно грянул «кризис отечественного кинематографа», рассказала певица.

Она закончила обучение на актерском факультете ГИТИСа, однако актерскую карьеру так и не продолжила. А вот при попытках петь регулярно сталкивалась с критикой.

«Попробовала петь. Критика в мой адрес была беспощадной. Если как актрису, помня фильм «Чучело», меня хвалили, то, как певицу ругали», — сообщила Орбакайте.

Также она отметила, что выдержала критику и продолжила музыкальную карьеру, причем сумела добиться определенных успехов. Но несмотря на это, ей все же хотелось бы сняться в драматическом фильме хорошего режиссера и вернуться в кино.