Известная российская актриса Кристина Асмус решила удивить своих поклонников кардинальными переменами во внешности. Несмотря на то, что для ролей в кино она предпочитает меняться с помощью париков, на этот раз актриса решила расстаться со своей привычной прической. Результатами своих перемен во внешности актриса поделилась с поклонниками, опубликовав соответствующее видео на своей страничке в популярной социальной сети.

На видео звезда «Интернов» предстала в толстовке и кепке. Казалось, что артистка выглядит, как и раньше. Однако она медленно сняла с себя толстовку вместе с головным убором, и предстала перед камерой со стильной стрижкой пикси. Привычный пшеничный оттенок сменил пепельный блонд.

Видеозапись Асмус подписала очень кратко: «Показалось».

Некоторые поклонники посетовали, что артистка рассталась с красивыми локонами, которые ей очень шли. Другие же комментаторы подчеркнули, что ей невероятно к лицу новая стижка.