Известный шоумен Тимур Родригез разрушил свой брак многочисленными изменами. Анна Девочкина тяжело переживает бракоразводный процесс из-за предательства бывшего мужа. Об этом в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» рассказала подруга Анны.

Осенью 2023 года Тимур Родригез объявил в своем личном блоге о расставании со своей супругой Анной. При этом шоумен отметил, что ни он, ни его бывшая супруга не будут комментировать причины расставания. Однако, когда Родригез появился на публике с 33-летрей актрисой Катей Кабак, бывшая супруга шоумена прервала молчание.

«Он изменял. Ой, он просто творческая личность…», – написала в своем блоге Анна, но впоследствии удалила пост.

По словам подруги Анны, ей очень тяжело дается бракоразводный процесс. После расставания с Родригезом она начала получать сообщения от любовниц бывшего супруга. Анна узнала, что ее бывший возлюбленный изменял ей с другими женщинами прямо в их семейной спальне.