Выставка трофейной техники ВСУ, которая открывается 1 мая на Поклонной горе в Москве, демонстрирует несостоятельность украинской армии, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что мероприятие приурочено ко Дню Победы и имеет большое символическое значение. Оно показывает, что западная техника и вооружение, которые позиционировались чуть ли не как «чудо-оружие», не помогут Украине претендовать на успешный исход боевых действий.

Киев использовал западные танки, БМП и другую бронетехнику в контрнаступлении в 2023 году, однако российские боевые системы, начиная с БПЛА и заканчивая противотанковыми комплексами и артиллерийскими установками продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с этими боевыми машинами.

Помимо этого, выставка разгромленной западной бронетехники позволяет «Рособоронэкспорту», продвигать российские противотанковые ракетные комплексы на мировом рынке, отметил Коротченко.