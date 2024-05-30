Чтобы сформировать эффективную «санитарную зону» необходимо по всему фронту подорвать украинский потенциал. Для этого нужно продолжать удары по тылам ВСУ, громить логистику, военную промышленность, энергетику, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

В этом случае «санитарная зона» поможет действительно прекратить удары ВСУ по российским приграничным регионам и обеспечит их полную безопасность.

Ранее Коротченко отмечал, что протяженность «санитарной зоны» должна зависеть от дальности вражеских вооружений. В настоящий момент у Киева имеются ракеты ATACMS, способные наносить удары с дистанции в 300 километров. Значит, буферная зона также должна быть отодвинута на такое расстояние от границ России.

Ранее стало известно, что Польша закупает у США для Украины ракеты с дальностью до 1000 км.