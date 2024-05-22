Кадры полета разведывательного беспилотного аппарата «Скат-350М» выложил в Сеть концерн «Калашников». При этом представител компании сообщили, что дрон уже продемонстрировал свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции.

Дрон, предназначенный для наблюдения за противником и сбора разведданных, уже успел обнаружить несколько складов с боеприпасами и топливом ВСУ, замаскированную технику, реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства и другие цели. Все они потом были успешно уничтожены.

Беспилотник может проводить разведку как днем, так и ночью в инфракрасном и оптическом диапазоне. Производители существенно увеличили прочность конструкции крыльев и иных деталей, чтобы повысить их прочность. Кроме того, они постоянно работают над совершенствованием аппарата.