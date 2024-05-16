В населенных пунктах в окрестностях Харькова ВСУ выстраивают оборонительные позиции. Причем используют для этого административные здания и объекты социальной инфраструктуры – школы, больницы, детские сады, рассказал командир одного из батальонов ВС РФ с позывным «Балашов».

Он отметил, что ВСУ задействовали специальную технику, поэтому получаются весьма укрепленные объекты. Киев намерен попытаться остановить наступление ВС РФ на Харьков и поэтому использует все возможные ресурсы.

В частных домах устанавливаются огневые точки. Также ВСУ используют подвальные помещения, превращая их в подземные ходы и тоннели.

Напомним, ранее эксперт Геннадий Алехин рассказал, что ВСУ даже не установили минные заграждения в Харьковской области, так как не ожидали столь быстрого продвижения российских войск.