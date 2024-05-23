Командир отделения беспилотных летательных аппаратов с позывным Элджей пообщался с военным корреспондентом RT и рассказал о боевых действиях под населенным пунктом Работино в Запорожской области. По словам российского бойца, он находится на фронте уже более полутора лет. Сначала он был одним из штурмовиков, ведущих боевые действия на Марьинском направлении. С лета 2023 года Элджей начал участвовать в сражениях под Работино.

Как рассказал военнослужащий, он принимал участие в сражениях, когда ВСУ осуществили попытку своего летнего контрнаступления. Он рассказал, как российским бойцам удалось стойко сдержать оборону, и не дать противнику прорваться.

Затем Элджей стал оператором БПЛА. И сейчас он вместе со своими сослуживцами продолжает выполнение боевых задач в районе Работино. Его основная задача – уничтожение противника при помощи FPV-дронов, ведение разведки и корректировка огня артиллерийских расчетов.