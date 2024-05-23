Четыре американских истребителя F-16, способные нести ядерный заряд, были переброшены в Румынию и Польшу. Данные самолеты были доставлены из Нидерландов как раз в период, когда в РФ стартовали учения по использованию тактического ядерного оружия (ТЯО).

Как рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, после предупреждения МИД РФ о расценке российской стороной F-16 на Украине как ядерных носителей, американские истребители будут летать крайне осторожно.

Напомним, 21 мая в России начались учения по использованию ТЯО. По мнению экспертов, во время данных учений может проводиться отработка планирования ударов даже по объектам военной инфраструктуры западных союзников Украины – Польши и Румынии.

Клинцевич отметил, что США разместили свои гравитационные бомбы в Европе. Их носителями могут быть многофункциональные истребители, такие как F-16, «Грипен», «Еврофайтер Тайфун» и другие. Эксперт назвал прямым предупреждением размещение российского ТЯО на территории Белорусии.