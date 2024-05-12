Народный артист России, певец Филипп Киркоров рассказал, что накануне премьеры фильма «Летучий корабль» в его семье произошел настоящий скандал. Подробностями артист поделился с журналистами издания Popcake.

По словам Киркорова, его дочь Алла-Виктория устроила истерику из-за своего наряда, в котором она должна была появиться на ковровой дорожке премьеры картины. Однако девочке почему-то не захотелось надевать эту одежду. Она «раскапризничалась и никуда в итоге не пошла». По итогу артист появился на премьере фильма «Летучий корабль» только со своим сыном Мартином.

Однако многие поклонники Филиппа Бедросовича удивились, почему звездный отец не разрешил выбрать дочери одежду, которую хотела она. Некоторые предположили, что наряд, который хотела надеть Алла-Виктория не подходил для этой светской вечеринке, но зато это было бы именно выбором ребенка. Другие наоборот поддержали Филиппа, отметив, что не стоит потакать во всем детям.