Валерий Кипелов, лидер известной российской рок-группы «Кипелов», рассказал о традиции ежегодно записывать к 9 мая песни военных лет. По его словам, патриотическая музыка является невероятно важной для культурного развития нашего общества. Кипелов выразил надежду, что в России ежегодно будет расти популярность патриотичных песен, главное, чтобы артисты их включали в свой творческий репертуар.

Среди российских исполнителей, имеющих патриотический репертуар, Кипелов выделил творчество Ярослава Дронова, выступающего под сценическим псевдонимом SHAMAN. Рок-музыкант отметил, что слышал много обсуждений патриотических песен Дронова. Но как бы там ни было, ему очень понравилась песня «Встанем».

«Не знаю, но, например, когда я услышал его песню “Встанем” — у меня подступили слезы. Кто бы что ни говорил, надеюсь, что мы это музыкальное направление не упустим и не потеряем», – подчеркнул лидер рок-группы.

По мнению Валерия Кипелова, невероятно сложно создать патриотическую песню по заказу. Такие композиции идут от души человека, а не иначе.