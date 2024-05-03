В четверг, 2 мая, в Николаевской области на Украине был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Ким.

Глава областной военной администрации уточнил, что речь идет о промышленном предприятии. Но о каком именно, он говорить не стал, пишет РИА Новости.

Российские ВС регулярно атакуют промышленные и энергетические объекты на Украины, разрушают логистические схемы ВСУ, позволяющие доставлять на фронт оружие, технику и боеприпасы.

Так, в конце апреля ВС РФ атаковали сразу несколько железнодорожных узлов за сутки. О серьезных повреждениях инфраструктуры заявили в городе Смела Черкасской, а также в Синельниково Днепропетровской области.