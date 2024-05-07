Известная светская львица, модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поразила публику своим образом на Met Gala. Многие поклонники звезды пришли в замешательство, ведь славящаяся своим отличным вкусом Ким надела несочетаемые вещи.

Многие не могли понять, почему Кардашьян решила накрыть плечи и грудь странным серым кардиганом, имеющим следы активной носки. Поклонники заметили, что вещь вся в катышках. А Ким решила надеть ее в комплекте с изысканным серебристым корсетным платьем.

Но знаменитость открыла журналистам издания Vogue тайну. По словам модели, так было задумано изначально.

«Наряд должен был отразить самую дикую ночь в моей жизни в саду, когда я просто выбежала бы и схватила свитер своего парня, накинула его и пошла на работу», – рассказала Ким.

А вот по поводу того, как Ким удалось добиться настолько узкой талии, остается только догадываться. Многие удивлены, что знаменитость вообще могла стоять на мероприятии в настолько сильно затянутом корсете. Некоторые поклонники знаменитости предположили, что Ким удалила несколько ребер, чтобы добиться такой узкой талии.