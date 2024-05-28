Политическое руководство Украины пойдет на любые провокации, чтобы постоянно «поднимать планку» в зоне боевых действий, несмотря на опасения Соединенных Штатов Америки стать прямым участником конфликта. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«”Они все время будут поднимать планку. … Вашингтон будет опасаться прямого участия в конфликте тем, чтобы не накликать применение оружие массового поражения, но в том, что касается всего остального, никаких ограничений не будет», – заявил политолог.

По его словам, коллективный Запад использует киевский режим, чтобы спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию в зоне боевых действий. При этом войска НАТО демонстративно провели военный учения недалеко от российских границ с отработкой ударов ядерным оружием по целям, расположенным на территории Российской Федерации.