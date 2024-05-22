Военные специалисты стран-участниц блока НАТО совместно с Вооруженными силами Украины готовят операцию по сдерживанию продвижения российской армии в приграничных районах Харьковской области. Данная информация была озвучена в эфире телепрограммы «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксена, украинские военные получать первые самолеты F-16 в ближайшее время. При этом некоторые украинские эксперты утверждают, что западные истребители уже находятся на территории Украины. Утверждается, что киевский режим разместил самолеты F-16 в подземных хранилищах на военных базах ВСУ.

Военный аналитик Андрей Красноперов отмечает, что целью для возможной военно-воздушной операции ВСУ могут стать Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Тульская и Калужская области, а также Крым и Краснодарский край.

При этом председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил о праве России нанести ответный удар по странам НАТО в случае атаки западными ракетами российских регионов.