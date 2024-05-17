Западное агентство Reuters сообщило, что Киев ведет подготовку к масштабному наступлению российских войск, намеченному на ближайшие недели.

Автор публикации Паси Паройнен уточнил, что на Украине ожидают наступления ВС РФ еще и в Сумской области. Оно станет серьезной проблемой, так как действия России под Харьковом и без того потрепали те резервы, которые готовились к отражению атак.

Если же Киев попытается удерживать территории в Харьковской и Сумской областях после начала масштабного наступления ВС РФ, он рискует окончательно проиграть противостояние. Все дело в том, что резервы ВСУ не бесконечны. В какой-то момент они просто не смогут среагировать на наступательные действия России и на кризисные ситуации на отдельных участках фронта.