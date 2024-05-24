Российские силы планомерно продвигаются в Харьковской области, освобождая населенные пункты от контроля нацистского киевского режима. Медленно, но уверенно ВС РФ идут вперед. Однако военные корреспонденты сообщают, о намерение Киева начать контрнаступление на Харьковском направлении.

Авторы Телеграм-канала «Старше Эды» сообщают об ожесточенных боях в Волчанске и прилегающих к нему селах Волоховке, Чайковке, Охримовке. Украинское командование планирует направить резервы на данное направление с целью остановки продвижения российской армии.

ВСУ понесли значительные потери во время сражений в окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области. Несмотря на то, что украинские силы иссякают, командование направляет все новые резервы. Противник оказывает достаточно сильное сопротивление, но российские бойцы все равно продвигаются вперед.

По информации Телеграм-канала «Архангел Спецназа Z», ВС России смогли продвинуться еще на 400 метров в Волчанске, но противник не сдается. Каждый метр приходится брать с боем.