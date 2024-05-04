Бойцы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции получили детекторы дронов «Малик», способные засекать беспилотные летательные аппараты по видео и по звуку. Также они обнаруживают снайперские прицелы, дальномеры и лазерные системы самонаведения противотанковых ракет.

В КБ «Талламхо» рассказали, что детекторы успешно прошли испытания в приближенных к боевым условиях и полностью готовы к использованию. Они способны обнаруживать «Мавики» с расстояния в 330 метров.

Также «Малик» способен ночью засечь дрон с механизмом сброса взрывного устройства на высоте 135 метров. Такие БПЛА обычно атакуют с высоты в 80-100 метров, поэтому время на то, чтобы спрятаться либо подготовиться к атаке на беспилотник остается.

Инфракрасные лучи дальномера обнаруживаются с дистанции в 630 м в ночное время.