Известный блогер и ведущая Катя Жужа познала материнское счастье уже в четвертый раз. Знаменитость сообщила своим поклонникам, что уехала рожать ребенка в Соединенные Штаты. Роды прошли успешно в частной американской клинике. Сейчас мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Пол своего новорожденного ребенка Катя Жужа не раскрывала.

«Добро пожаловать в нашу семью!» – написала 36-летняя блогер на своей страничке в соцсети.

Фанаты Жужи принялись поздравлять ее с радостным событиям, пожелали здоровя мылышу и молодой маме.

Накануне Катя Жужа поделилась с подписчиками, как она готовила своих детей к появлению братика или сестрички. По ее словам, она с супругом постоянно рассказывают младшим детям, что скоро в их семью постучит аист и принесет нового маленького члена семьи.

«Прямо подробно говорим, что мы поедем встречать ребенка, как сильно ждем его, что он привезет подарки братикам. И они так уже хотят его появления!», – отметила Жужа.

Ведущая состоит в отношениях с автогонщиком Артемом Маркеловым. У пары есть два общих сына – Макс и Алекс. А от своего предыдущего избранника Катя Жужа родила дочь Николь.