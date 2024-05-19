Блогер и фотомодель Анна Калашникова рассказала о «неприятном послевкусии» из-за расставания с певцом Прохором Шаляпиным в 2016 году.

Она пояснила, что поклонники до сих пор интересуются отношениями между Анной и Прохором, следят за ними в социальных сетях, переживают из-за расставания, хотя прошло уже 8 лет.

«С одной стороны, это круто. Ведь действительно приятно, что зрители помнят нас по тем теплым моментам на экранах», – рассказала Анна.

С другой стороны, продолжила она, красивая история любви закончилась совсем некрасиво и оставила тяжелое послевкусие, поэтому о ней хотелось бы просто забыть.

При этом Анна говорит, что они с Прохором остаются друзьями, поддерживают друг друга, если в этом возникает необходимость.