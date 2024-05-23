В интервью корреспонденту RT глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании посадить в подвал президента Украины Владимира Зеленского.

Так он отметил на вопрос, какая судьба может ожидать украинского лидера в будущем.

«У меня мечта – посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», – заявил Кадыров.

Также он поделился своим отношениям к западным поставкам вооружений на Украину. По словам главы Чечни, сколько бы оружия США и НАТО не прислали Киеву, Россия в любом случае одержит победу и достигнет всех целей специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправляя на Украину оружие, США ведут себя безответственно и опасно. Потому что единственное, что дает это вооружение – усложняет и без того тяжелое положение украинцев.